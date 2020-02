Rio Branco é a 8ª no ranking de envelhecimento nas capitais

O Brasil está envelhecendo rapidamente. Isso tem implicações nas decisões sobre alocação de recursos cada vez mais escassos, situação que não é diferente no Acre -especialmente na capital, Rio Branco, onde o fenômeno do envelhecimento é maior que o nascimento de bebês.

Rio Branco é a oitava cidade no ranking do envelhecimento nas capitais. Enquanto a proporção de crianças de 0 a 5 é de 0,937 a de idosos (acima de 65 anos) é de 1,483. Ou seja: enquanto a população de crianças diminui a de velhinhos cresce.

O estudo da consultoria IDados usa números do 3º trimestre da PNAD Contínua de 2012 (dados mais antigos disponíveis) e 2019. Para cada capital, foi calculada a razão entre 2012 e 2019 para a população de crianças de 0 a 5 anos e para a de idosos com 65 anos ou mais.

Tanto para variação de crianças quanto para de idosos, se o número para uma capital é maior que 1, a população aumentou de 2012 a 2019. Se for menor que 1, a população diminuiu.

Começando pela população de crianças, observa-se que nove capitais – como Belo Horizonte, Cuiabá e Teresina – tiveram aumento do número de crianças. O caso extremo é o de Boa Vista, com mais de 26% de aumento, fato provavelmente relacionado ao fluxo migratório de venezuelanos.

A maioria das capitais, no entanto, apresentou redução no número de crianças. Maceió, com redução de mais de 33%, foi a capital com maior diminuição do número de crianças no período.

Já no caso dos idosos, não há dúvidas: todas as capitais tiveram um aumento no número de residentes com 65 anos ou mais. O aumento varia de 14% em Vitória a 89% em Palmas. Vale lembrar que o período analisado é de apenas sete anos.

“Na eleição deste ano, o candidato que imaginar que o problema do envelhecimento populacional não irá perturbá-lo em seu possível mandato estará cometendo um erro. Tratar a saúde do idoso é mais caro do que educar uma criança, e os recursos para todas as áreas (educação, saúde, segurança etc.) saem do mesmo bolso”, diz a consultoria IDados.