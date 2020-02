Receita Federal antecipa pagamento de lotes de restituição do Imposto de Renda

O repasse do 2º decêndio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para o mês de fevereiro será de R$ 5.274.400,96 e cai na conta das 22 prefeituras do Acre nesta quinta-feira (20).

O FPM é repassado a cada dez dias (decêndio) e para o Brasil esta 2ª cota de fevereiro será de mais de R$ 785 milhões. Esse valor não leva em consideração a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), quando somada a receita será de mais de R$ 982 milhões

O repasse do 2º decêndio de fevereiro será 64,66% maior do que a estimativa da própria Secretaria do Tesouro Nacional divulgada anteriormente. Dessa forma, o valor ao ser comparado com mesmo decêndio do ano anterior, apresentou crescimento de 36,15% em termos nominais (valores sem considerar os efeitos da inflação).

Já o acumulado do mês, em relação ao mesmo período do ano anterior, teve crescimento de 22,44%. Mas quando o valor do repasse é deflacionado, levando-se em conta a inflação do período, comparado ao mesmo período do ano anterior, o crescimento é de 31,23%.