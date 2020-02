Projeto de Lei quer incentivar produção de alimentos orgânicos em Rio Branco

Um Projeto de Lei apresentado na manhã desta quinta-feira, 20, na Câmara de Vereadores de Rio Branco tem o objetivo de criar incentivos para agricultura de produtos orgânicos na capital acreana.

Se aprovado, o município irá executar o programa por meio da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico (SAFRA), com o apoio das demais secretarias municipais e dos segmentos produtivos do município.

O Programa terá como base disseminar a cultura da agricultura orgânica e difundir técnicas relacionadas à produção da agroecológica, além de estimular a substituição progressiva do uso do agrotóxico para agricultura orgânica. O Programa prevê o apoio a comercialização dos produtos derivados da agricultura da base agroecológica em diversos pontos de Rio Branco, priorizando a venda direta do produtor ao consumidor final.

O PL de autoria do vereador Rodrigo Forneck (PT), é orientado pelo desenvolvimento sustentável, e tem por finalidade, estimular e propiciar a produção de produtos orgânicos sem a utilização de fertilizantes químicos e de agrotóxicos, contribuindo para a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida da população,

“A ideia central do projeto é que a gente possa fortalecer outra opção para a sociedade. Queremos fortalecer as cadeias produtivas que trabalham com produtos que não contêm agrotóxicos”, afirmou.