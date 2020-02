Polícia prende quadrilha que roubou mais de 12 estabelecimentos na capital

A Polícia Civil através dos Agentes da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), deu cumprimento a um mandado de prisão na manhã desta quinta-feira (20), e teve o êxito de prender dois homens, entre eles, um de alta periculosidade, e apreendeu dois adolescentes, ambos reconhecidos por vítimas de praticarem vários roubos na capital. As prisões aconteceram em uma residência no bairro Boa União, em Rio Branco.

De acordo com a polícia, os indivíduos foram identificados em mais de 12 roubos e uma troca de tiro com a polícia, além de serem membros de uma organização criminosa. Os alvos preferenciais dos criminosos eram: mercantis, consultórios, malharias, farmácias, tabacarias, bares e outros estabelecimentos comerciais.

Ainda segundo a polícia, mais de 20 vítimas compareceram na sede da DCORE pela manhã com o intuito de colaborarem com as investigações.

Na ação da polícia não foi possível recuperar alguns objetos de alguns estabelecimentos e de outras vítimas.

O caso segue em investigação.