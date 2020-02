Polícia Civil prende taxista com motos de luxo, cordões de ouro e R$ 90 mil na Vila Acre

Um trabalho de investigação da Polícia Civil, por meio dos investigadores da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), resultou na prisão de um taxista identificado até então apenas como Ricardo. Ele foi preso na manhã desta quinta-feira, 20, indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. A prisão do suspeito aconteceu numa casa situada no Ramal Bom Jesus, na região da Vila Acre, em Rio Branco. A apresentação do detido se deu na Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic), no bairro Cadeia Velha.

Segundo informações do coordenador da Denarc, delegado Roberto Lucena, o taxista já vinha sendo investigado desde o ano passado pelo alto padrão de vida que vivia. Foi cumprido um mandado de prisão na residência de Ricardo e em posse dele foram encontradas duas motocicletas modelo esportivo de alta cilindrada, joias de ouro, carros e quase R$ 90 mil reais em espécie.

“Foi dado cumprimento de mandado de busca e apreensão e nós conseguimos fazer a prisão do taxista com uma grande quantia em dinheiro. Ele já está sendo investigado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Na sua casa, foram apreendidos bens de luxo, motos luxuosas de alto valor, avaliadas em R$ 150 mil e o veículo usado para o trabalho. Também tinham joias em ouro. É o trabalho da Polícia Civil, dando resposta à sociedade, tirando de circulação pessoas que causam mal para toda a sociedade”, disse o Delegado. O taxista está à disposição da Justiça.

Fotos: Odair Leal

