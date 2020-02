Moradores relatam queda de avião em ramal entre Rio Branco e Sena Madureira

Moradores da zona rural acionaram equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira, 20, para relatar a possível queda de um avião de pequeno porte numa região de difícil acesso do ramal Espinhara, localizado no quilômetro 52 da BR-364, entre Rio Branco e a cidade de Sena Madureira.

Funcionários do aeroporto de Rondônia também teriam acionado os bombeiros do Acre. Informações preliminares do Major Cláudio Falcão, porta-voz da instituição, apontam que duas guarnições dos Bombeiros se anteciparam e foram para o local, nas proximidades do quilômetro 18 do ramal para checar as informações.

No entanto, os militares ainda não confirmaram se realmente houve o acidente. Falcão garantiu ao ac24horas que entrou em contato com o aeroporto de Rio Branco e também não foi confirmada a queda. O Major não consegue contato com os militares que se deslocaram para o ramal, pois não há sinal telefônico.

Mais informações em instantes.