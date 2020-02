Alice é quem teria indicado primo de Duarte para assumir a Seplag

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB) falou nesta quinta-feira, 20, que nada muda com relação a suas posições políticas ao governo após a nomeação de seu primo, Guilherme Duarte, para assumir interinamente a secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) do Acre. Guilherme ficou no lugar da engenheira civil Maria Alice, que pediu exoneração da pasta nessa quarta-feira (19).

Após publicação no Diário Oficial do Estado logo surgiram comentários de que o deputado teria participação na escolha de Guilherme para a Seplag, o que foi desmentido por ele na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Duarte lembrou que seu familiar já ocupava uma função importante dentro da secretaria, mas como diretor de gestão de pessoas, por isso estranhou que os secretários adjuntos não foram escolhidos para encabeçar a Seplag.

Segundo ele, quem indicou Guilherme para assumir a secretaria foi a própria Maria Alice. “Eu nunca fiz e não farei nenhuma indicação de cargo ao governo. A indicação do meu primo foi da secretária Maria Alice pelas qualificações dele enquanto profissional. Não indico ninguém para cargos públicos e todos sabem disso, principalmente familiares, mas não posso proibir nomeações de familiares”, disse. Consultado se o fato provoca alguma mudança na relação com a gestão, Roberto Duarte reafirmou que não.