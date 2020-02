Kim Kataguiri vai à Reserva Chico Mendes a convite do senador Márcio Bittar

Em reunião no gabinete do senador Marcio Bittar, o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) aceitou convite para visitar a Reserva Chico Mendes em abril deste ano. O senador também sugeriu a criação de uma Frente Parlamentar Mista que reunirá senadores e deputados que tenham um alinhamento nos posicionamentos políticos, a fim de concentrarem esforços para que haja mais diálogo entre as casas.

O senador ressaltou a importância da criação dessa Frente Parlamentar por considerar urgente que parlamentares que comungam de uma visão liberal-conservadora possam unir forças, de modo a trazer solidez nas ações políticas e criar o ambiente propício para que o senado e câmara possam afinar suas propostas em prol da sociedade brasileira.

Ambos concordaram que existe a necessidade de uma união no sentido de apoiar medidas como as reformas econômicas do ministro Paulo Guedes, assim como um Brasil que tenha uma agenda de austeridade fiscal, que economize recursos, que diminua o tamanho do Estado e que se desfaça de empresas estatais que serviram como cabide de empregos e que acabaram sendo focos de corrupção.

Bittar também explicou a importância de que representantes da população brasileira no Congresso conheçam melhor os problemas que atingem a Amazônia, de modo a desmistificar questões que trazem pobreza e subdesenvolvimento à região.

“No Acre tivemos vinte anos do domínio de ideais que fugiam completamente à realidade local. Convidei o deputado a fazer uma visita à Reserva Chico Mendes para que possa constatar o quanto essas comunidades precisam que voltemos nosso olhar para as reais necessidades que afligem essas famílias”, afirmou Bittar.

O deputado Kim Kataguiri é o relator do projeto (PL 3729/04) que cria a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que deve ser votada em plenário na segunda quinzena de março.