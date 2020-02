Gladson defende Suframa: “o sucesso da Zona Franca é o sucesso do Acre”

O governador Gladson Cameli defendeu nesta quinta-feira (20) a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) durante a reunião do Conselho de Administração do órgão em Manaus. “O sucesso da Zona Franca é o sucesso do Acre”, disse o governador acreano.

“O que eu tenho dito é para acabar com essa burocracia, acabar com o muito discurso e irmos para a prática. É o que estamos vivenciando”, completou ele, lembrando que fez esse alerta ao ministro da Economia, Paulo Guedes.

Gladson quer a Suframa promovendo a abertura de postos de trabalho na região. “A geração de emprego nos melhora em vários indíces, segurança, saúde”, disse.

Gladson falou também sobre o corredor que liga aos Portos do Pacífico pelo Estado do Acre: “A infraestrutura está pronta. Temos aí a ponte do Rio Madeira que é a última obra precisa para fazer essa ligação e porque não aproveitar esse mercado enorme? Os governadores estão muito unidos nesse propósito”.

