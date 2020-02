Estudantes e professores podem participar da 12º Olimpíada de História do Brasil

As provas serão aplicadas em maio e junho

Estudantes que possuem afinidade com a disciplina de História podem participar da 12º Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB 2020), que segue com inscrições abertas até 24 de abril. A competição é online com etapa final presencial. Apesar de focar na história brasileira, a prova contará com questões interdisciplinares.

A ONHB é um projeto de extensão da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A competição contempla o 8º e 9º dos ensinos fundamental e médio, sendo destinada a estudantes e professores das redes públicas e privadas do país.

Os candidatos interessados devem formar equipes compostas por três estudantes e um professor de História para que possam participar da competição formada por seis etapas online (sendo de uma semana cada).

As provas serão realizadas entre o período de 4 de maio e 13 de junho com atividades compostas por tarefas sobre História e temas interdisciplinares que abordem as áreas de Geografia, Antropologia, Urbanismo, Literatura e Atualidades.

A prova final será realizada na sede da Unicamp, em Campinas/SP, nos dias 15 e 16 de agosto. O primeiro dia contará com uma dissertação, já o segundo será composto pela divulgação do resultado e entrega de medalhas.

Assim, alunos, educadores ou demais funcionários dos colégios podem efetuar a inscrição no site www.olimpiadadehistoria.com.br.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil