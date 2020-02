Durante o Carnaval, Jenilson Leite participa de missão de saúde solidária no Rio Muru

O deputado estadual e médico infectologista Jenilson Leite (PSB) promoverá mais uma missão de saúde solidária nas comunidades rurais do Acre, desta vez o atendimento será às margens do Rio Muru, que banha a cidade de Tarauacá, sua terra natal. Em 2019, Leite também percorreu o rio Tarauacá vindo de Jordão ao porto da cidade homóloga ao rio, denominada missão Dr. Baba, uma homenagem póstuma ao médico que tinha planejado este trabalho de levar atendimento aos mais pobres, em especial aqueles vivem às margens do rio.

O atendimento médico ocorrerá simultâneo ao período de carnaval, haja vista que a missão terá início nesta quinta-feira (20), data em que o barco sai do porto da cidade. Ao todo serão nove dias de viagem, com seis pontos de atendimento.

Jenilson Leite é um parlamentar atuante não apenas na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre, na qual ele ocupa a vice-presidência, mas também junto aos moradores que vivem nos rincões do Estado, tendo percorrido todos os rios acreanos e visitados os 22 municípios.

Esta é segunda missão de saúde que o médico promoverá no rio Muru. A primeira foi em 2016, quando ele navegou o rio para ir visitar o seringal Mucuripi, onde ele nasceu, e também prestar atendimento médico especializados aos cidadãos.

Na ação de saúde serão oferecidos atendimentos especializados e exames de ultrassom, eletrocardiograma, dentre outros.

CALENDÁRIO DA AÇÃO DE SAÚDE ITINERANTE NO RIO MURU

SAÍDA: 20 de Fevereiro

CHEGADA NO 1° PONTO DE ATENDIMENTO: 22 de Fevereiro

1° PONTO DE ATENDIMENTO NA COMUNIDADE PARAÍSO ( Igreja Madureira)

23/Fevereiro -PARAÍSO: Paraíso, Belém, Democracia, Jacuípe, Itaparica, Ocidente, Ibuaçu, Repouso, Porto Marques e Pacuti.

2° PONTO DE ATENDIMENTO NA COMUNIDADE GUAJARÁ (Naldo d Ó)

24/Fevereiro – GUAJARÁ: Guajará, Niterói, Ariopólis, Guanabara e parte de cima do Colombo.

3° PONTO DE ATENDIMENTO NA COMUNIDADE MUCURIPE (Casa do Chichico)

25/Fevereiro – MUCURIPE: Igarapé São José, Igarapé Colombo, Estirão e Guanabara.

4° PONTO DE ATENDIMENTO NA COMUNIDADE BOM FUTURO (Valber Leite)

26/Fevereiro – BOM FUTURO: Estirão e parte do Monte Belo.

5° PONTO DE ATENDIMENTO NA COMUNIDADE LAGO NOVO (Mozinha)

27/Fevereiro – LAGO NOVO: Lago Novo, Belo Monte,Vitória Nova, Igarapé Ouro Preto, Capela e parte da Lancha.

6° PONTO DE ATENDIMENTO NA COMUNIDADE SAMEADA( Jóia)

28/ Fevereiro – SAMEADA: Cardoso, São Pedro, Volta da Cajazeira, Conceição, Vitória Velha e Santo Amaro

CHEGADA NA CIDADE: 29 DE FEVEREIRO