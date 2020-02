Dólar tem alta e bate recorde neste período de pré-Carnaval

A cotação do dólar entra no Carnaval com mais um recorde. Nesta quarta-feira (19), o dólar comercial encerrou a sessão vendido a R$ 4,366, com alta de R$ 0,008 (+0,18%).

Foi o terceiro dia seguido de valorização da divisa, que operou em alta durante toda a sessão. A cotação operou em forte alta no início dos negócios, chegando a encostar em R$ 4,39 na máxima do dia.

Na manhã desta quinta-feira (20) a cotação segue em alta, situação que leva apreensão às famílias que tem de remeter dinheiro aos estudantes na Bolívia, por exemplo, mas há outras circunstâncias que preocupam os acreanos em relação à moeda americana.