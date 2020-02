Diretor da PF garante aumento no efetivo de policiais para o Acre

O deputado federal Alan Rick (DEM) esteve reunido nessa quarta-feira, 19, com outros integrantes da Bancada Federal do Acre em Brasília para tratar da situação de segurança que estado enfrenta. Durante o encontro, Rick solicitou a ampliação do efetivo da Polícia Federal no Acre para trabalhar de forma integrada com as polícias do Estado e nos postos da fronteira.

“O diretor reafirmou a importância do acordo de cooperação assinado com a Secretaria de Segurança pública do estado para implantação da Força Integrada de combate ao crime organizado e aproximação entre as polícias, para agilizar a solução de crimes”, destaca Alan Rick.

Segundo o parlamentar acreano, o Diretor-Geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, confirmou um aumento de 24% no efetivo do Acre e da chegada de novos policiais em junho, dentro do novo contingente de 600 policiais que estão sendo formados na Academia da PF.

O encontro também reuniu o diretor executivo, Disney Rosseti, e o diretor de Gestão de Pessoal, Delano Bunn. “Outra boa notícia é de que esse aumento garante que os nossos postos de fronteira não serão fechados. Além disso, recebemos a informação de que a PF dará uma atenção especial no combate à violência no Acre, com ações nas áreas de inteligência e cooperação técnica”, destaca Alan Rick.

Alan é um dos parlamentares da bancada federal do Acre que mais tem apoiado a Segurança Pública. Nos últimos cinco anos, destinou mais de R$ 6 milhões de suas emendas individuais para aquisição de equipamentos, viaturas, coletes, fortalecimento de programas de Segurança e a instalação e ampliação do cerco eletrônico – moderno sistema de videomonitoramento que já tem ajudado as polícias civil e militar a prender bandidos e solucionar crimes na capital e interior.