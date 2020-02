Criminosos invadem comércio e disparam 5 vezes contra jovem; funcionário é baleado

Uma dupla tentativa de homicídio foi registrada na capital. Erick Antônio Correia da Silva, de 24 anos e o trabalhador Fernandes Lima de Souza, de 21 anos, foram feridos a tiros na tarde desta quinta-feira (20) dentro de uma casa de carne no bairro Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o fato, Erick estava caminhando em via pública quando dois homens não identificados se aproximaram em uma motocicleta e o garupa em posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros. Ao perceber os disparos, Erick correu e foi perseguido pelo criminoso até a casa de carne onde foi ferido com cinco tiros. Durante a ação dos criminosos, o funcionário do comércio, identificado como Fernandes, foi atingido com um tiro no tornozelo. Os membros da facção, fugiram do local tomando rumo ignorado.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu as vitimas ao Pronto Socorro de Rio Branco. De acordo com a médica do Samu, o estado de saúde de Erick é grave, já o de Fernandes é estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características dos criminosos e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).