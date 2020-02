Corpo de Bombeiros abre inscrições para Bombeiro Mirim 2020 em Rio Branco

O Corpo de Bombeiros em Rio Branco abriu nessa quinta-feira, 20, as inscrições para o projeto Bombeiro Mirim, edição 2020. Para se inscrever, basta comparecer a um dos Batalhões de Bombeiros situados no bairros Morada do Sol, Estrada do Amapá ou Rui Lino e preencher ficha de inscrição. O método de seleção será por meio de sorteio, que vai ocorrer no dia 9 de março.

O candidato precisa estar regularmente matriculado na rede de ensino, ter faixa-etária de 12 a 14 anos e não possuir restrições médicas.

As instruções começarão no mês de abril/2020 e o núcleo de funcionamento é localizado na AC-40, em frente ao parque de exposições. São 160 vagas destinadas a ambos os sexos. A documentação será exigida apenas àqueles que forem sorteados.