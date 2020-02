Clínica não recebe Alvará Sanitário e Stanley Bittar acredita ser vítima de perseguição

A Vigilância Sanitária de Rio Branco interditou recentemente a clínica de um dos médicos mais renomados do Acre, Stanley Bittar, situada na rua Dom Giocondo, em Rio Branco. Ao ac24horas, o chefe da divisão da Vigilância Sanitária, Ezequiel Carvalho, relatou que a clínica foi fechada por falta de Alvará Sanitário. No entanto, Bittar afirma que a situação já foi resolvida e cogita, inclusive, ser vítima de uma perseguição.

Carvalho relatou que a antiga clínica de Bittar, que situava na Rua São Francisco, continha alvará sanitário. “De acordo com a lei municipal 1.623 de 2011, todo o estabelecimento necessita de alvará de funcionamento e neste caso, como se trata de uma clínica de alto risco que somente pode funcionar após receber o alvará da vigilância sanitária”, explicou.

Bittar esclareceu que todos os usuários do prédio em que se localiza a clínica haviam apresentado apenas o protocolo do Habite-se (documento que autoriza o início da utilização efetiva de construções ou edificações) para solicitar o Alvará Sanitário. “Todo mundo do prédio teve o pedido deferido, recebeu seu Alvará, menos eu”, garante.

De acordo com o médico, é possível que a polêmica envolvendo seu nome possa ter alguma participação nesse caso. “Depois dessa perseguição toda, foram lá e lacraram, mas na terça-feira mesmo, dia 18, a gente já correu, pegou a cópia do Alvará e levou ao pessoal da Vigilância na prefeitura”, explicou. Para Bittar, em poucos dias o lacre deverá ser retirado. “É uma coisa que já está resolvida”, aponta.

O médico, que está em São Paulo, ressalta que soube do não recebimento do Alvará de longe, mesmo acreditando que a situação já estivesse resolvida. “Foi uma forma arbitrária, não precisava disso, mas já foi resolvido e já estamos guardando a equipe retirar essa história toda”, diz.

Um funcionário da Vigilância confirmou que, ao trocar o local da clínica, o médico avisou sobre a mudança ao setor responsável na prefeitura, mas que mesmo assim, como se trata de um local com alto risco, teve de ser interditado até receber o Alvará.