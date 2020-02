Chuvas devem ficar acima da média nos próximos dias em quatro municípios do Acre

A Unidade de Situação e Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) estima que para o período de 20 a 26 de fevereiro a avaliação do Satélite NOAA/NCEP-GFS/USA indica volume previsto de chuva de até 75 milímetro no Acre.

A região oeste deverá concentrar até 75 mm de precipitação, sendo observado um indicativo de “anomalia positiva” na região de Marechal Thaumaturgo, resultando na tendência da chuva prevista ficar acima da média para o período.

O leste deverá concentrar até 75 mm de chuvas e também apresenta indicativo de anomalia positiva, em partes dos municípios de Rio Branco, Xapuri e Bujari. Nessas áreas as chuvas podem ficar acima da média para o período.