Caminhão com madeira ilegal é apreendido pela polícia em Cruzeiro do Sul

Com um certo atraso, o cenário político-eleitoral do município de Xapuri começa a esquentar, a cerca de cinco meses das convenções partidárias que vão definir os candidatos a prefeito e vereador nas eleições do próximo dia 4 de outubro. Apesar de haver um clima de aparente falta de pressa, os bastidores já movimentam lideranças locais e as estratégias para o pleito deste ano começam a se desenhar.

Como já foi afirmado pelo ac24horas em reportagem anterior, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) deve reeditar a aliança que levou de volta à prefeitura de Xapuri o prefeito petista Ubiracy Vasconcelos, há pouco mais de três anos. No entanto, com o endosso do deputado Manoel Moraes, dirigentes da sigla partidária no município garantem que esse caminho não é obrigatório e muito menos o único que pode ser seguido.

Maior liderança política do partido no município e único deputado estadual eleito pela sigla, o parlamentar reafirmou que a renovação da aliança com o PT, indicando mais uma vez o nome para compor a chapa de Ubiracy Vasconcelos, pré-candidato à reeleição, é o caminho natural a ser seguido nesta eleição, mas deixou claro que o seu grupo político possui planos diferenciados e mais ambiciosos para esta e para as próximas eleições.

“Em política, nós devemos estar sempre preparados para tudo. É um campo em que as coisas mudam do dia para a noite, então nosso partido estará preparado para atuar em diferentes cenários. A nossa parceria com o Bira está sendo de boa para ótima e nós não estamos interessados em desfazer isso, entendendo que é um caminho natural a ser seguido, sempre partindo do pressuposto de que essa construção representa o melhor para Xapuri”, afirmou.

Em reunião ampliada, ocorrida na última segunda-feira, 17, a direção local do partido apresentou uma equipe completa de pré-candidatos a vereador, ratificando a orientação da Executiva Nacional para que a agremiação lance uma chapa competitiva para a disputa de cadeiras na câmara municipal. O grupo apresentado não possui nenhum nome que tenha mandato na atualidade, mas também não tem nenhum novato na política local.

Um dos nomes mais experientes e referenciados entre os que foram anunciados como pré-candidatos à câmara é o do ex-vereador e ex-vice-prefeito Eriberto Mota, recém-filiado ao partido. A nova “aquisição” reforça que mesmo sem candidato majoritário, o PSB tem a intenção de ser protagonista nessa eleição, segundo afirma o advogado Maxsuel Maia, assessor do deputado Manoel Moraes e articulador do PSB no município.

“É uma chapa muito equilibrada, sem medalhões e estrelas, que busca mesclar a experiência de alguns, como é o caso do próprio Eriberto, com a juventude de outros, e com a força da ala feminina, com nomes que tem uma ligação direta com o bom trabalho que vem sendo desenvolvido na atual administração nas áreas da Saúde e da Assistência Social, principalmente, por meio do trabalho da vice-prefeita Maria Auxiliadora”, explicou.

Apesar de o casamento entre os dois partidos ter todos os indicativos de que vai ser renovado, a decisão será oficializada apenas em abril, após a direção estadual do PSB viajar a Brasília para um encontro com a cúpula nacional. Da parte do PT, o prefeito Ubiracy Vasconcelos já afirmou publicamente que a parceria que administra Xapuri atualmente é um sucesso e que a confirmação da continuidade da aliança depende apenas de ajustes.