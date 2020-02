Angelim, PT e o pijama!

“O PT tem candidato a prefeito de Rio Branco. Deverá ser mesmo o ex-prefeito Raimundo Angelim”. É o papo que rola em qualquer conversa política. Seja no palácio, prefeitura, Assembleia, Câmara, rodas de jornalistas, estacionamentos ou botecos. Porém, conhecendo politicamente o prefeito Angelim como eu o conheço, não creio que vá para alinha de frente dessa guerra. O motivo é simples: Não vale a pena se sacrificar por quem não se sacrifica por você. Está vivendo bem, em paz, com a família, os amigos, faz e pensa política diariamente no sentido grande da palavra. Era para ser o candidato do PT ao Senado em 2014, mas nada o magoou mais do que a eleição passada de 2018. Cortes profundos, cicatrizes também. Mas a política é assim mesmo: Muitas vezes os que mais são ajudados, são os que abandonam primeiro, apunhalam pelas costas. Isto porque dão mais valor ao dinheiro e ao poder (efêmeros) do que a amizade que é um valor duradouro. Os mesmos que o sacanearam veem a chance de voltar ao poder novamente. Vão se chegando de mansinho com os guizos falsos da alegria falando em nome do povo que verdadeiramente lhe prestigia. Acostume-se ou vista o pijama! (P. S. No particular, não creio que será candidato; porém, em política tudo é possível ao que não crer).

“Estou filtrando minha vida. Peneirando falsidade, separando de mim aqueles que me fazem mal, identificando as intrigas e eliminando tudo aquilo que não seja bom para mim”.

(Bárbara Flores)

Era potoca

Ao ver o deputado Fagner Calegário (PL) no Palácio Rio Branco durante encontro da base do governo depois de ter denunciado no dia anterior cobrança de propina na atual gestão, parlamentar da oposição comentou com jornalistas: “Era tudo potoca”.

Bestene nega ataques

O deputado José Bestene (Progressista) negou que tenha respondido as críticas do ex-governador Jorge Viana (PT) com ataques pessoais. “Defendi o nosso projeto de governo, está no meu face book para quem quiser ver, jamais faria ataques pessoais ao Jorge ou a quem quer que seja.

Estrutura mínima

O governador Gladson Cameli precisa corresponder aos investimentos que tem recebido do governo federal na área de Segurança Pública dotando a Secretaria de uma melhor estrutura administrativa. É um dos gargalos de sua gestão que precisa ser solucionado com certa rapidez. A população não pode esperar.

Mais petista…

No governo passado o deputado Jonas Filho tinha sérios problemas internos no PT desde de que a Democracia Radical (DR) foi emponderada em detrimento de outros seguimentos do partido. A discordância com Cesário Braga era pública. Ameaçou por diversas vezes sair do PT. Hoje, não! Jonas trabalha para unir mais o PT em torno da liderança de Braga no comando petistas do Acre.

O último bastião comunista

Ficou muito engraçado o presidente do PSL, Pedro Valério, fazendo uma live na frente da prefeitura de Brasiléia afirmando ser o último reduto esquerdista-comunista a ser varrido no Acre. Se tiver comunista ali dentro é porque eu sou o Papa. Valério esqueceu de Xapuri, onde o prefeito Bira também dá as cartas e é amado pelo povo.

. Alguns pré-candidatos a prefeito de partidos nanicos que desejam disputar a eleição deveriam guardar seus dinheiros ao invés de estarem gastando para fazer propaganda.

. Não terão chance alguma!

. Deve ser por que tem demais e está sobrando!

. Nesse caso, se fosse eleito não seria um bom gestor porque as sobras não se gasta se investe em algo proveitoso.

. Para o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), algumas candidaturas que aparecem bem posicionadas nas pesquisas são fortes, mas bateram no teto, ou seja, não crescem mais.

. Quando jornalistas na Aleac brincam com o deputado Daniel Zen (PT) dizendo que ele será candidato a prefeito de Rio Branco rebate:

. “Se vocês são meus amigos porque me desejam tanto o mal”!

. Minoru, Socorro e Angelim tem o mesmo perfil político: são moderados!

. O povo, ao que parece, está cansado de guerra!

. Quer paz!

. Eu também, bom dia!