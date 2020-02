Servidores terão recesso no Carnaval; hospitais e delegacias funcionam normalmente

O governo do Acre decretou ponto facultativo nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro, durante as festividades do Carnaval 2020. Os serviços, como os oferecidos pela Central de Serviços Públicos (OCA), por exemplo, voltam a ser prestados na próxima quinta-feira, 27. Os servidores públicos dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo estadual terão recesso nos dias de Carnaval.

A OCA fecha na sexta-feira, 21, às 13 horas e retorna na quinta. O decreto informa reformulou o calendário de feriados e pontos facultativos de 2020, considerando que os serviços essenciais continuarão sendo oferecidos.

As unidades de atendimento em saúde de urgência e emergência como o Pronto-Socorro e Unidades de Pronto Atendimento (UPA), e de atendimento especializado (Hospital das Clínicas, Serviço de Apoio e Diagnóstico, Setores de Internação, Centro Cirúrgico e Tratamento Intensivo), mantêm o funcionamento normal.

Na Segurança, as Delegacias Especializadas (Flagrantes, Delegacia Especializada em Investigações Criminais e Delegacia da Mulher) também permanecem abertas.

Fonte: Agência de Notícias do Acre