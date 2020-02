Senador Cid Gomes tenta entrar em batalhão da polícia com retroescavadeira e é baleado

O senador Cid Gomes (PDT-CE) foi baleado na tarde desta quarta-feira (19) em um protesto de policiais que reivindicam aumento salarial. O senador pilotava uma retroescavadeira e tentava furar um bloqueio feito por policiais militares no Batalhão da Polícia Militar em Sobral (CE).

A assessoria do senador afirmou que Cid Gomes passa por estabilização no Hospital do Coração de Sobral e será transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral.

O ex-governador Ciro Gomes, irmão de Cid, disse em uma rede social que o senador “não corre risco de morte” e que foi atingido por “dois tiros de arma de fogo”. Ainda segundo ele, os disparos “não atingiram órgãos vitais apesar de terem mirado seu peito esquerdo”.

“Novos exames estão sendo feitos, mas a palavra aos familiares e amigos é de que Cid não corre risco de morte. Espero serenamente, embora cheio de revolta, que as autoridades responsáveis apresentem prontamente os marginais que tentaram este homicídio bárbaro às penas da lei”, afirmou Ciro Gomes.

Inicialmente, a assessoria do senador Cid Gomes disse que ele havia sido atingido por uma bala de borracha. Depois, a assessoria informou que o tiro foi, na verdade, disparado por uma arma de fogo.

Cid Gomes, que está licenciado do mandato de senador, organizava um protesto contra um grupo de policiais que tenta impedir o trabalho da Polícia Militar. Nesta quarta-feira, policiais esvaziaram pneus de carros da polícia para impedir que o trabalho dos agentes de segurança atuem na ruas.

Alguns vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que Cid Gomes tenta furar o bloqueio com a retroescavadeira e, logo depois, os vidros do veículo são quebrados. Ainda não é possível dizer que foi nesse momento em que Cid foi atingido pelos disparos de arma de fogo.

Outras imagens registradas no local também mostram o senador consciente e com a blusa manchada de sangue após a confusão. Segundo a assessoria do político, ele foi baleado no peito.

Vocês têm cinco minutos’

Em frente ao bloqueio dos policiais, utilizando uma retroescavadeira, ele pediu que os policiais deixassem o local: “Vocês têm cinco minutos pra pegarem os seus parentes, as suas esposas e seus filhos e sair daqui em paz. Cinco minutos. Nem um a mais”, afirmou Cid, utilizando um megafone.

Ainda na tarde desta quarta-feira, policiais de Sobral ordenaram que comerciantes fechassem as portas do Centro da cidade.

Em nota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, diz que acompanha o caso “com preocupação” e solicitou informações para garantir a segurança de Cid.

“Acompanho com preocupação os desdobramentos do ocorrido com o senador Cid Gomes, na tarde desta quarta-feira (19), em Sobral, no Ceará. Entrei em contato o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e com o governador do Ceará, Camilo Santana, para obter informações e garantir a segurança do parlamentar”, disse Alcolumbre.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública afirmou que enviou equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal “para garantir a segurança do senador Cid Gomes”. A nota ainda diz que o ministério está “acompanhando a situação no Ceará e analisando as providências que podem ser tomadas”.

O G1 solicitou o posicionamento da Secretaria da Segurança Pública do Ceará sobre o tiro contra o senador. A pasta não respondeu até a última atualização desta notícia.