Sem acertadores, Mega-Sena acumula em R$ 190 milhões para o sorteio de sábado (22)

Uma colisão entre um caminhão e uma motocicleta tirou a vida do vendedor de rapadura Francisco Carlos, de 45 anos, na tarde desta quarta-feira (19) no km 1 da Estrada do Mutum, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Francisco trafegava em sua motocicleta no sentido zona rural-zona urbana, quando inesperadamente o condutor do caminhão que trafegava no sentido oposto fez uma manobra no veículo para entrar em uma rua no lado esquerdo da estrada. O motociclista não teve tempo de frear a moto e colidiu com o caminhão. Com impacto Francisco bateu a cabeça e caiu desmaiado.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, o trabalhador já se encontrava morto. O motorista do caminhão permaneceu no local.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos da perícia técnica, em seguida o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Segundo informações de familiares, Francisco estava indo deixar uma encomenda na cidade.

O condutor do caminhão foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para prestar esclarecimentos.