Quarta será de tempo quente e abafado com chuvas passageiras no decorrer do dia

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propeg), divulgou nesta terça-feira, 17, o edital do processo seletivo para o curso de pós-graduação em Gestão do Sistema Penitenciário e Direitos Humanos. O curso será ofertado na modalidade de Ensino a Distância (EaD) e tem duração mínima de quinze e máxima de dezoito meses, sendo ofertado nos municípios de Rio Branco e de Cruzeiro do Sul (AC).

As inscrições estão abertas desde segunda-feira, dia 17, e encerram no dia 17 de março. A inscrição será somente via online em link disponibilizado no site da UFAC (http://ead.ufac.br/ava/course/index.php?categoryid=33).

Estão sendo ofertadas 300 vagas. Destas, 255 serão destinadas para os servidores públicos efetivos do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) e o restante para os servidores da Segurança Pública (PM, PC, ISE e CBM), Poder Judiciário, Ministério Público (MP) e da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE).

Podem ser candidatos à seleção graduados em qualquer área de conhecimento reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) que, cumulativamente, estejam no efetivo exercício como servidor em um dos órgãos citados acima.

A pós-graduação é resultado de contrato firmado entre a Ufac, a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Fundape) e o Fundo Penitenciário do Estado do Acre (Funpenacre).

Para mais informações, clique aqui.