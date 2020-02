Prefeitura de Sena Madureira doa terreno para construção de novo armazém da Cageacre

O prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim (MDB) se reuniu esta semana com o diretor-presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural no Acre, a Emater, Tião Bocalom, para mediar a cooperação entre governo e prefeitura no projeto que coloca em prática a construção de um novo espaço da Companhia de Armazéns Gerais e Entreposto do Acre (Cageacre) no município.

O diretor administrativo da Cageacre, Roosevelt Matos, também participou da reunião. O governo do Estado, por meio da Emater, buscou o prefeito de Sena para tratar sobre a construção do armazém da cidade. Mazinho, prontamente, atendeu ao pedido e garantiu apoio ao projeto.

“A nossa vinda hoje foi para confirmar a construção do Armazém e fazer o alinhamento junto à Prefeitura com relação ao terreno. O recurso já está garantido e a recomendação do governador Gladson Cameli é no sentido de adotarmos todas as medidas para o início da construção”, comentou.

Já o Diretor-presidente da Emater, Tião Bocalom, disse que a preocupação do governador Gladson Cameli é criar as condições para que o homem do campo possa produzir. “O pedido do governador é para que possamos olhar para o homem do campo com muito carinho. Vamos fazer diferente e aqui está a prova – a construção desse armazém via ajudar muito os produtores rurais. Desde já, agradecemos também o prefeito Mazinho pela parceria”, frisou

De acordo com a prefeitura, o armazém que existia antes foi desativado para que a gestão pudesse usar o espaço para construir uma nova escola aos moradores. Agora, Mazinho irá doar um terreno para que o governo possa construir esse novo armazém.

Serafim se comprometeu em assinar convênio com o governo para impulsionar a agricultura familiar na cidade. “Para nós é uma alegria imensa poder ajudar essas famílias produtoras da cidade a alavancar seus negócios. Com esse apoio junto ao governo vamos oferecer um espaço adequado, ampliado e totalmente reformulado em Sena Madureira”, disse o prefeito.

A capacidade do novo local será de cerca de 2,5 toneladas, espaço adequado onde serão armazenados a produção familiar local , como arroz, milho, hortifrútis, etc. Além disso, o novo armazém terá equipamentos totalmente novos para ajudar aos produtores a garantir a qualidade dos produtos até a comercialização aos consumidores.

A Cageacre vem desde o ano passado reformulando e ampliando a capacidade de armazenamento dos produtos vindos da agricultura familiar. Além da secagem, os armazéns também servem para processar e guardar a mercadoria do produtor.