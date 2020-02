Prefeitura de Acrelândia abre processo seletivo simplificado com vaga para psicólogo

A Prefeitura de Acrelândia publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 19, a abertura de processo seletivo simplificado para contratação de profissional para atuar no âmbito municipal.

Está sendo oferecida uma vaga na área de psicologia. A remuneração ficou definida em R$ 2.070,00. A carga horária é de 40h semanais.

As inscrições irão começar nesta quinta-feira, 20, e encerram no dia 28 de fevereiro, sendo realizadas no horário de 08h às 11h e das 14h às 16h30m, no prédio da secretaria municipal de administração, em Acrelândia.

O prazo de validade do processo é 24 meses, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovada à necessidade do serviço pela administração

Veja o edital aqui.