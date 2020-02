Polícia cumpre mandado judicial e prende quatro pessoas por tráfico de drogas

As inscrições para o concurso público de formação de cadastro de reserva ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) foram prorrogadas pelo governo do Estado. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (19). Agora, os candidatos terão até o próximo dia 27 de fevereiro para efetuar as inscrições.

Para se candidatar, basta acessar o site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). O pagamento do boleto poderá ser feito até o dia 28 de fevereiro. O concurso público destina-se à formação de cadastro de reserva visando As vagas são para contratação de engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, médico veterinário e técnico em defesa agropecuária e florestal.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 15 de março. Para mais informações, é necessário acessar o site www.ibade.org.br ou por meio dos telefones: 0800 668 2175, (21) 3674-9190/3527-0583 – Rio de Janeiro, ou pelo e-mail [email protected]