Nova sinalização permite três grandes aviões ao mesmo tempo no aeroporto de Cruzeiro do Sul

A Infraero concluiu, na última semana, os trabalhos da nova sinalização horizontal do pátio de manobras do Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul. A nova sinalização permite que o aeroporto realize a operação “pushback”, já utilizada na maioria dos aeroportos da rede Infraero, na qual o deslocamento da aeronave antes da decolagem, ocorre por equipamento auxiliar até uma área demarcada, para que ela possa se deslocar por meios próprios no pátio de manobras, de maneira segura.

O superintendente do aeroporto, Carlos Augusto Santos de Andrade, explica que a nova sinalização também permite que o aeroporto opere, de maneira simultânea, até três aeronaves de Categoria 4C (similar ao Boeing 737-800). “Quando a sinalização antiga foi projetada, as aeronaves que operavam no aeroporto eram menores, o que nos permitia operar apenas uma aeronave de grande porte por vez. Agora, temos operações mais fluídas e seguras no terminal”, pontuou.

Os trabalhos, que foram feitos sem afetar a operação normal do aeroporto e tiveram investimento de R$ 141,3 mil, também contemplaram a revitalização da sinalização da pista de pouso e decolagens do aeroporto acreano, proporcionando melhorias na circulação de aeronaves de grande porte.

Com capacidade para receber 1,6 milhão de passageiros ao ano, o terminal está localizado a 15 quilômetros do centro da cidade e recebeu mais de 55 mil de passageiros em 2019. Atualmente, a empresa Gol Linhas Aéreas opera voos diários, com saída de Cruzeiro do Sul com destino a Rio Branco e Brasília (DF), fazendo conexões para outros destinos.

Cruzeiro do Sul tem no transporte aéreo sua principal ligação entre as cidades do Oeste do Acre e a capital Rio Branco. O aeroporto atende às operações da aviação comercial e aviação geral (táxi aéreo), e é base de apoio aos municípios vizinhos para deslocamentos em questões de atendimento médico e operações militares, além de ter papel fundamental na economia local, baseada no extrativismo e no agronegócio. Em virtude da localização em área de fronteira, a Força Aérea Brasileira (FAB) utiliza o terminal como base para algumas operações de defesa do país, em conjunto com outros países, como Bolívia e Peru.