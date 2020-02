Manutenção da BR-364 de Rio Branco a Cruzeiro do Sul já iniciou

Os serviços de manutenção da BR-364 em 2020 já começaram . Segundo a direção do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DNIT, por causa das chuvas, o serviço ainda é lento, mas será intensificado a partir de março, no verão Amazônico.

Este ano, o trabalho será apenas de manutenção e não mais restauração, como era feito até 2019. De acordo com o superintendente do DNIT no Acre, Carlos Moraes, haverá tapa buracos, remendos, troca de solo, entre outros em recortes, que não abrangem a pista toda.

“Fizemos restauração de alguns trechos críticos, uma recuperação de pista toda por uma extensão razoável, uma vez que os contratos do ano passado (CREMA), que venceram em dezembro, contemplavam bastante esses serviços, que não mais serão realizados. Agora serão intervenções mais localizadas, sobretudo em razão de nosso orçamento desse ano estar menor”, explica ele.

O DNIT tem R$ 155 milhões de recursos próprios para investir na rodovia pelos próximos cinco anos e nenhum centavo destinado pela bancada federal acreana. De Rio Branco a Cruzeiro do Sul, as obras ficarão por conta de três empresas e do Exército Brasileiro, por meio do 7° BEC. A empresa MSM de Rio Branco ao Riozinho do Andirá (60 km), 7º BEC do Riozinho do Andirá à Sena (90 km), MSM de Sena a Feijó (219 km), Lima e Pinheiro de Feijó ao Rio Liberdade (191 km) e Andrade e Vicente do Rio Liberdade à Cruzeiro do Sul (80 km).

Duas empresas vencedoras da licitação, feita no fim de dezembro, são acreanas: a MSM da capital e Lima e Pinheiro de Mâncio Lima, no Vale do Juruá.