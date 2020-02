Governo cria Força Integrada com PRF, PF, IAPEN, PC e PM contra a criminalidade no Acre

Na manhã dessa quarta-feira (19), o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre, Getulio Mario Gomes de Azevedo, a Superintendente da Polícia Federal (PF), Diana Calazans Mann, o Governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, e o Secretário de Segurança Pública, Paulo César Santos, assinaram acordo que formaliza a Força Integrada dos órgãos.

O evento aconteceu no auditório da Sede da PF, na capital acreana, e contou com representantes dos referidos entes, além do Exército Brasileiro (EB), Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e Polícias Militar (PM) e Civil (PC), dentre outros.

A finalidade do pacto é combater as organizações criminosas que atuam no estado, através do uso da inteligência policial, habilidades, recursos humanos e materiais, estrutura e sistemas de todos os envolvidos. As ações serão realizadas de formas investigativa, preventiva e ostensiva.