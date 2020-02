Gefron prende mulheres em ramal de Plácido de Castro com motocicleta roubada

A Polícia Militar através do Grupamento Especial de Fronteira (Gefron) apreendeu na madrugada desta quarta-feira (19) uma motocicleta roubada que estava com a placa adulterada, sendo conduzida por uma mulher na BR-364, no sentido Rio Branco-Porto Velho, no perímetro do município de Plácido de Castro. A prisão e apreensão da moto aconteceu durante a atividades inerentes à Operação Hórus.

Os policiais avistaram duas mulheres em atitude suspeita e foi feito um acompanhamento. A guarnição conseguiu interceptá-las no momento em que a motocicleta entrou em um ramal identificado por Novo Horizonte, já no município de Plácido de Castro. Ao abordar a dupla, foi percebido que a placa do veículo estava adulterada e foi informado aos policiais que a motocicleta foi recebida em Rio Branco e seria entregue a um indivíduo não identificado que aguardava na vila Porto Evo Morales, na Bolívia.

Em depoimento aos policiais, as mulheres informaram que essa era a segunda motocicleta que elas levavam para Plácido de Castro, e que a primeira teria sido entregue na Bolívia com sucesso.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e as duas mulheres e a motocicleta foram encaminhadas a Delegacia para os devidos procedimentos.