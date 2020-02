Confeiteiro, costureira e mecânico: veja as 20 vagas do SINE desta quarta-feira

O resultado das isenções deferidas e indeferidas referente ao processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de nível médio e superior que irão atuar no sistema penitenciário de Rio Branco foi divulgado nesta quarta-feira, 19. O certame é coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) em parceria com o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e a Secretaria de Estado de Saúde.

A edição do Diário Oficial traz ainda a retificação do edital de abertura, alterando um item do conteúdo programático e a data limite para inscrição.

Os profissionais habilitados darão continuidade ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde do Complexo Penitenciário de Rio Branco. O candidato que teve o pedido de isenção indeferido poderá gerar o boleto bancário para pagamento da inscrição no site www.ibade.org.br.

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de fevereiro no site do Ibade. A prova objetiva e a entrega de títulos serão no dia 15 de março. Estão sendo ofertadas vagas para os seguintes cargos: técnico em enfermagem, microscopista, auxiliar de farmácia e de Saúde Bucal, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, cirurgião dentista, médico e nutricionista.

Para mais informações referentes ao processo seletivo simplificado no site www.ibade.org.br ou por meio dos telefones: 0800 668 2175, (21) 3674-9190/3527-0583 – Rio de Janeiro, ou pelo e-mail [email protected]

Fonte: Agência de Notícias do Acre

Veja mais informações clicando aqui.

Fonte: Agência de Notícias do Acre