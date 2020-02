Após ataques ao governo na Aleac, Calegário aparece em reunião de Gladson com a base

A grande surpresa da reunião entre o governador Gladson Cameli e sua base aliada na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) ocorrida na manhã desta quarta-feira, 19, foi o convite feito para que o deputado Fagner Calegário participasse também do encontro no Palácio Rio Branco.

Visivelmente “pelos cantos”, Calegário, que não quis posar para fotografias ao lado de alguns deputados da base nas escadarias do Palácio, disse ao ac24horas que o convite partiu do próprio Gladson.

“O governador me chamou e estou aqui. Jamais vou deixar de ajudar ou participar de algo importante e que possa fazer com que melhore a relação entre Executivo e Legislativo”, disse.

Calegário fez uma denúncia grave na sessão dessa terça-feira, 18, contra a administração estadual ao afirmar que pessoas em nome do governo estariam cobrando de empresários 20% de propina para liberar pagamentos pendentes. Até o momento o Palácio Rio Branco não comentou as denúncias.