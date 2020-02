Veja algumas dicas para quem não passou no vestibular

Saiba como recuperar a motivação e não desistir do seu sonho

Depois de ter se dedicado intensamente e refazer a sua rotina na preparação para prestar o vestibular, você, provavelmente, abdicou de momentos de lazer e, ainda assim, não conseguiu o resultado tão esperado. Não conseguir uma vaga na graduação é uma situação que não é tão simples de lidar. Além da frustração, o desânimo para retomar a rotina de estudos e realizar mais uma tentativa pode levar muitos estudantes a desistir no meio do caminho.

Como já estamos no início de um novo ano, é importante encarar esses sentimentos para não perder a oportunidade de recuperar a motivação para os estudos. Pensando nisso, separamos algumas dicas para quem não passou no vestibular.

Encare os sentimentos

Logo no início do resultado, diferentes sentimentos passarão na mente do estudante que não conquistou a aprovação. É importante enfrentar esses pensamentos antes de lidar com a sua recuperação. No entanto, é fundamental não consumir toda a sua energia com pensamentos negativos.

Caso sinta necessidade, o estudante pode procurar auxílio de psicólogo habilitado para conseguir encarar melhor a situação. O candidato também deve lembrar-se que o resultado do vestibular não o torna pior ou melhor do que ninguém. Não se deixe ser definido (a) pelas notas alcançadas nos exames.

Reorganize as estratégias

Para alcançar um resultado diferente e conquistar a vaga no curso desejado, o estudante deve refletir sobre ocorreu o processo de preparação e pensar em formas para melhorar essa etapa de estudo. Conhecer a si mesmo e entender as dificuldades e limitações pessoais também são fatores que contribuem nessa recuperação.

Faça uma lista dos seus possíveis erros e acertos e o que pode ser modificado nesse recomeço. Para quem não possui muito tempo disponível para estudar, por exemplo, uma nova estratégia pode ser estudar online.

Pense se houve dedicação de verdade ou se ocorreram exageros, como abdicar completamente de qualquer momento de lazer. Se você teve uma rotina e, ainda assim, ela não deu certo, agora é o momento ideal de reformular, buscar auxílio de outros estudantes e ex-professores.

Use a experiência ao seu favor

Pense da seguinte forma: você tem a vantagem de já ter feito a prova antes, tem a experiência, conhece os problemas que podem aparecer e o formato das questões. É fundamental tomar consciência dessa vantagem e não focar apenas no resultado que não foi alcançado.

Seja em um cursinho online ou presencial, ou estudando sozinho, o aluno deve usar os conhecimentos adquiridos ao longo do ano anterior para reformular o seu plano de estudos e ter um cronograma que reforce os seus pontos fracos e amplie os pontos fortes. Lembre-se que a aprovação depende de organização, foco, disciplina, controle emocional e muita determinação.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil