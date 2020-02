Rio de Água Viva pode ser o retiro ideal na capital do Acre; veja a programação

O Tribunal de Justiça do Amazonas abriu um edital de seleção pública para estágio de nível superior em Direito na Comarca de Guajará, na divisa com Cruzeiro do Sul. A seleção é resultado do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Tribunal e a Universidade Federal do Acre (Ufac).

A seleção se destina ao preenchimento imediato de uma vaga e formação de cadastro de reserva para estagiários do curso de Direito, cujas atividades serão exercidas exclusivamente no cartório judicial da Comarca de Guajará.

O estágio compreende o exercício transitório de funções auxiliares no Poder Judiciário, como bolsa-auxílio mensal, no valor de R$ 800,00; auxílio-transporte, no valor de R$ 167,20, e jornada de atividades de 20 horas semanais.

Podem se candidatar acadêmicos brasileiros ou estrangeiros regularmente matriculados no curso de graduação de Direito da Ufac no campus Floresta, de Cruzeiro do Sul e cursando a partir do 4.º período, com coeficiente de rendimento igual ou superior a seis pontos, atestado por histórico escolar.

As inscrições serão efetuadas de forma gratuita, no período entre 8h do dia 20 de fevereiro e 14h do dia 10 de março exclusivamente pelo link: https://tinyurl.com/estagiotjaminterior.