Polícia Federal diz que não arrombou porta da prefeitura de Cruzeiro do Sul durante operação

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa na sessão desta terça-feira, 18, para enaltecer o discurso do presidente da Casa, feito na última quinta-feira, quando Nicolau Júnior (Progressistas) disse que Gladson Cameli precisa mostrar quem manda sem eu governo.

“Acredito que nenhum deputado havia presenciado desde que foi eleito um discurso tanto incisivo. O senhor disse com todas as letras que há um desrespeito generalizado da equipe do governo. Com todas as vírgulas e os pontos, o senhor disse que o governador precisava dizer quem mandava no governo”, afirma.

Edvaldo lembrou que o discurso foi feito não por um parlamentar da oposição, mas pelo presidente da Aleac. “Esse discurso não foi feito por empolgado adversário do governo. Quem fez foi o presidente da Aleac, aliado do governador. Ninguém aqui pode dizer que tá tudo normal depois disso, que não há turbulência. Naquele dia o senhor reassumiu a presidência dessa casa”, disse o comunista.

O parlamentar afirmou que mesmo com o desabafo feito por Nicolau Júnior, o governo continua agindo de forma respeitosa com a casa. “Não deu nem 48 horas do desabafo do presidente, vejo o anúncio da versão 3.0 do Pró-Saúde anunciado pelo governo sem ser discutido com os parlamentares. Pelo jeito, esse banzeiro vai aumentar”, disse, se referindo a relação com o poder legislativo.