Polícia deflagra campanha para enfrentar assédio sexual no Carnaval do Acre

A repercussão do encontro do Papa Francisco com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocorrido na última quinta-feira, 13, em audiência no Vaticano, virou assunto na Câmara de Vereadores de Rio Branco.

Em seu discurso na Tribuna da Câmara de Rio Branco, na manhã desta terça-feira, 18, o vereador N. Lima (PSL) lamentou o encontro dos dois.

“O Papa recebeu o maior ladrão e o maior mentiroso do mundo. E eu venho aqui hoje deixar a minha indignação a respeito do Papa ter recebido o maior ladrão do mundo. A culpa de o Brasil estar passando por tantos problemas está é do PT, de seus seguidores e de uma esquerda desmoralizante que o Papa já recebeu lá, como: Evo Morales e Fidel Castro”, disparou o vereador.