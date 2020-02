Pesquisas, fake news, alegria nas redes sociais!

Pesquisa em ano de eleição no Acre é como uma nota de sete reais. Com o surgimento da internet qualquer pé rapado pôde criar seu instituto. Uma espécie de “me engana que eu gosto”, com o objetivo de enganar e influenciar o eleitor também! Com direitos a gráficos e muito mais… Partidos, prefeitos, candidatos cabos eleitorais fazem um verdadeiro festival de fake news para a alegria nas redes sociais no ambiente doméstico. Todo mundo está na frente. De um jeito ou de outro, depende da interpretação. É como a velha estória da contratação de assessor político: “Quanto é dois e dois”? Quanto o senhor quer que dê? “Tá contratado”. Essa é mais verdadeira do que as perguntas especialmente selecionadas. Porém, existem os institutos sérios e os que realmente desejam avaliar a realidade e o potencial de seus partidos e candidatos (geralmente essa são denominadas “para consumo interno”). Quando as urnas são abertas o real aparece. Por essas e outras que as pessoas não acreditam mais em pesquisas, pouco se deixam influenciar. Brincam, esquecem tudo até a próxima campanha eleitoral, quando começa tudo de novo para alegria do povo!

Protagonistas

Minoru Kinpara, Socorro Neri e Roberto Duarte deverão ser protagonistas nessas eleições. Kinpara vem de um processo eleitoral com saldo nas urnas; a prefeita Socorro é a prefeita e faz uma gestão boa, honesta e Roberto Duarte é a estrela do MDB nesse pleito. Os demais deverão ser apenas figurantes. A opinião aqui exposta não é cláusula pétrea, faz favor!

Mal das pernas

O Progressista e o PT andam mal das pernas nessa eleição. Não conseguiram encontrar nomes com boa musculatura eleitoral que possa alcançar, ao menos o 2º turno. O governador Gladson Cameli não vai entrar em aventuras para queimar seu capital político. O PT tem o Angelim muito bem posicionado e o Progressista tem o Palácio Rio Branco. Nem tudo é como parece ser.

Briga interna

Os líderes políticos do Progressista, que nas imagens sempre aparecem unidos, abraçados e felizes, andam se mordendo por espaços de poder no governo. O grupo da senadora Mailza Gomes, por exemplo, anda reclamando que só a outra banda do partido é que tem cargos.

Não é só fuxico

O conselho político do governo não é esse “clube do fuxico” apelidado nas redes sociais. Trabalham duro para equacionar os problemas da área que afetam o governo. O próximo passo será uma conversa com a base na Assembleia Legislativa para cobrar dos parlamentares a defesa da gestão feita apenas pelo líder, deputado Gerlen Diniz (Progressistas). O Segundo passo, bom, aí, só Deus sabe!

Olhos no Alan

O deputado federal Alan Rick (DEM) tem um grupo político forte, coeso, apesar do partido fraco no Acre. Para onde ele pender na eleição o jogo pode mudar. Sua base é essencialmente no seguimento evangélico. Já declarou que acompanhará o governador Gladson Cameli (Progressistas) na decisão que ele tomar. A posição fortalece Gladson.

TIROTEIO

. As críticas feitas pelo ex-governador Jorge Viana ao atual governo não podem ser vistas como uma agressão barata, ou ataques políticos comuns.

. Apontou problemas que realmente afetam a governabilidade, que tem tirado o sono do governador Gladson Cameli.

. A briga interna dos partidos aliados é debatida abertamente nas redes sociais desde a composição do governo no início do ano passado.

. Já tem assessores de prefeituras do interior andando no comércio pedindo dinheiro para bancar carnaval, tudo por baixo do pano.

. Especialmente aos empresários que tem “negócios” com a administração pública.

. Pode isso, Ministério Público?

. Os partidos nanicos antes ligados ao PT, PSB e suas gestões voaram para as siglas da base do governo.

. A pastagem é melhor!

. A prefeita Socorro Neri já avisou:

. Não vai comprometer a integridade de sua gestão em função do processo eleitoral; para bom entendedor meia palavra basta.

. E se o Progressista fechar com a Socorro Neri?

. “Nunca duvides de nada em política”, já dizia dom João VI.

. Bom dia!