Governo reabre processo seletivo para área de informática; salário é de R$ 2.250,00

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) abriu processo seletivo simplificado para contratação de mediadores de aprendizagem horistas na área de gastronomia. Os mediadores comporão a equipe técnica da Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Felício, localizada no bairro Cidade do Povo. Ao todo, foram destinadas oito vagas entre os cursos de Formação Inicial e Continuada (Fics) nas áreas de confeiteiro (1), salgadeiro (3), padeiro (2) e pizzaiolo (2).

As inscrições iniciaram nesta segunda e estendem-se até quarta-feira, 19. Os interessados devem dirigir-se à sede do Ieptec, em Rio Branco, ao lado da Escola Humberto Soares, no horário das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30.

Os candidatos devem ter como requisito mínimo, diploma de conclusão de nível médio, certificação profissional na área de específica.

O público-alvo dos cursos onde os mediadores atuarão será, sobretudo, composto por comunidades com elevados índices de vulnerabilidade social beneficiados por programas assistencialistas do governo federal.

O mediador de aprendizagem horista receberá o valor de R$ 30 por hora/aula. Os recursos são provenientes de uma parceria firmada entre o Governo do Estado do Acre e a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

O certame conta com duas fases: a primeira consiste em análise curricular e documental (títulos); e a segunda em prova didática (elaboração de planejamento e apresentação de aula expositiva). Ambas terão caráter classificatório e eliminatório. As dúvidas referentes ao certame e ao edital podem ser encaminhadas à Comissão do Processo Seletivo no endereço eletrônico: [email protected]

Fonte: Agência de Notícias do Acre