Educação é área mais bem avaliada do governo, aponta pesquisa

A pasta da Educação, comandada pelo professor Mauro Sérgio, foi a melhor avaliada pela pesquisa RealTime Big Data. Divulgada pela programação da TV Gazeta nessa segunda-feira, 17, a pesquisa aponta que o setor responsável pela educação dos acreanos tem 30% de aprovação.

A área é a que realizou os maiores investimentos nesse início de 2020, com o incremento de mais uma merenda escolar no cardápio em todas escolas da rede pública estadual e a doação do fardamento escolar.

As ações impulsionam o setor econômico regional com R$ 120 milhões de financiamento na merenda escolar e no setor industrial têxtil. A indústria da confecção vem chamando diariamente, desde que recebeu os investimentos, novos profissionais para o mercado de trabalho, entre eles, costureira em geral, operador de máquina industrial e designe gráfico.

Os índices do setor superam os da saúde, que obteve 22% de rejeição e até do governador Gladson Cameli, que teve apenas 27% dos entrevistados que consideram sua gestão ótima ou boa.