Corpo de Bombeiros resgata filhotes de pacarana no centro de Xapuri

O Governo do Estado, por meio da do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) divulgou nesta terça-feira, 18, a reabertura do processo seletivo simplificado para contratação de mediadores de aprendizagem horistas na área informática.

As inscrições iniciam nesta quarta-feira, 19, e encerram na sexta-feira (21). Os interessados devem dirigir-se à sede do CEPT João de Deus, em Plácido de Castro, na rodovia AC-40, no horário das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30.

Será oferecida uma vaga. Os candidatos devem ter como requisito mínimo, diploma de conclusão de nível superior, em uma das seguintes áreas: análises de sistemas, ciência da computação, sistema de informação, engenharia de computação, ou em gestão de tecnologia da informação.

O mediador de aprendizagem mensalista receberá o valor de R$ 2.250,00 por 30h semanais. Os recursos são provenientes de uma parceria firmada entre o Governo do Estado do Acre e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Para mais informações, clique aqui.