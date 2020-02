Conselho Penitenciário Nacional indica dois fiscais para inspeção nos presídios do Acre

O Acre tem nota B na avaliação do Tesouro Nacional em saúde financeira e receberá tratamento diferenciado ao contrair empréstimos. As mudanças nos critérios de concessão de empresários e aval da União aos governos estaduais beneficiarão o Estado do Acre.

Dentro da proposta do Ministério da Economia, uma das ideias é a criação de um caminho, definido como via rápida – fast track – para aprovação de empréstimos com aval do Tesouro a estados com nota A ou B. Partiram dos governadores, que fazem o dever de casa na administração dos recursos públicos, os apelos para o Ministério da Economia rever os critérios de liberação de recursos pela União e reconhecer o esforço dos governais estaduais para manter contas em dia.

Além do Acre, outras nove Unidades da Federação tem condições de receber tratamento diferenciado: Ceará, Alagoas, Amazonas, Pará, Paraíba, Piauí, Paraná, Rondônia e São Paulo.