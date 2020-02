Chaguinha do Povo chora ao defender irmã de Ilderlei

Logo depois do carnaval, o senador Sérgio Petecão (PSD) vai fazer um grande ato para marcar o lançamento da pré-candidatura do ex-vereador e ex-deputado federal, Henrique Afonso, a prefeito de Cruzeiro do Sul.

Para Petecão, Afonso, que está filiado ao PSD há três meses, tem grandes chances de vencer a eleição de outubro. “Henrique Afonso sempre foi bem votado e tem um nome forte em Cruzeiro do Sul. Vamos fazer um grande lançamento dessa pré-candidatura”, diz o senador.

O pedagogo Henrique Afonso, que é professor da Universidade Federal do Acre (Ufac) em Cruzeiro, está animado com a candidatura e cita que tem sido procurado por pessoas que buscam práticas políticas diferenciadas. “As pessoas estão cansadas e buscam uma opção. Acho que no PSD, liderado pelo senador Petecão, vamos fazer um arco de aliança muito forte com muita chance de vencer as eleições municipais de Cruzeiro do Sul”, ressalta.

Henrique Afonso é ex-vereador de Cruzeiro do Sul e foi deputado federal por três mandatos. O nome dele não apareceu na pesquisa recém-divulgada, mas ele conta que em enquete feita em uma rede social, empata e vence, em alguns momentos, Fagner Sales, filho do ex-prefeito Vagner Sales.

Um nome para esquentar o cenário político atual de Cruzeiro do Sul, que tem a indefinição da possibilidade de Ilderlei ser candidato a reeleição (TRE decidirá pela cassação e ilegibilidade ou não no próximo mês) e os nomes dos filhos de Vagner Sales, Cezar Messias e do ex-governador Orleir Cameli.