Brasil Mais vai atender 200 mil micros, pequenos e médios empreendimentos

O ac24horas recebeu um convite pra lá de especial para conhecer o programa de relacionamento de clientes do Grupo Star, representante da Honda no Estado do Acre.

Quem quisesse participar do encontro bastava fazer a inscrição, está com habilitação em dia e pronto! As aulas teóricas e práticas aconteceram um dia antes da viagem, no pátio da empresa. E, assim como contava as regras, nosso videomaker, que já é motoqueiro no dia a dia, recebeu o sim, e se mandou, como dizem os antigos.

No percurso que contava com passagens por Senador Guiomard, uma parada em Capixaba, para descanso e comer um Quibe, finaliza na Fazenda Três Meninas, onde um almoço foi servido aos participantes, tudo de graça.

Dado o start, cada piloto recebeu seu kit de viagem, incluindo a Africa Twin, uma moto dinâmica, com sistema de freios ABS, e uma frenagem das mais sensíveis do mercado. A Moto é potente, preparada para regiões hostis e ambientes tranquilos, como o que fizemos com o grupo de homens e mulheres que participaram da confraternização.

A ideia da empresa que promove o encontro era falar das possibilidades turísticas que o grupo disponibiliza no decorrer do ano. Os interessados farão viagens nacionais e internacionais, como por exemplo: Argentina, Bolívia, Peru, Venezuela e Colômbia.

Oswaldo Dias, proprietário do grupo Star Motos Honda, participou do evento na companhia do filho, Marcelo Dias. que é gerente das lojas do grupo. Eles celebraram o encontro divulgando um pacote especial de desconto.