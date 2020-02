Socorro Neri tem maior índice de rejeição em nova pesquisa Big Data

O levantamento divulgado nesta segunda-feira, 17, pela programação da TV Gazeta sobre a pesquisa de intenções de voto em Rio Branco realizada pelo Instituto RealTime Big Data também detalha o índice de rejeição estimulada. De acordo com a avaliação dos eleitores de Rio Branco, a atual prefeita da capital acreana, Socorro Neri (PSB) lidera o índice de rejeição estimulada, com 24% dos votos.

Em seguida aparece o representante do PP, Alysson Bestene, com 6% do índice de rejeição. Os indicados Roberto Duarte (MDB) e Rogério Wenceslau (PSL) empataram com relação à rejeição, ambos com 5%. O mesmo com os representantes do PT Daniel Zen e Raimundo Angelim, que ficaram em quarto lugar dentre os mais rejeitados pelo eleitorado, com 4% dos votos.

A pesquisa mostra Jarbas Soster (Avante), Vanda Milani (Solidariedade) e Minoru Kinpara (PSDB) com 2% do índice de rejeição no cenário estimulado. Os candidatos menos rejeitados na pesquisa foram Thiago Caetano (PP) e Fernando Zamora (PSL), ambos com 1% de rejeição.

Conforme dados do eleitorado pesquisado, 14% dos entrevistados rejeitariam todos que aparecem no cenário estimulado. 12% disseram à pesquisa que não rejeitaria nenhum dos indicados. Não souberam ou não responderam equivalem a 18% dos votos.

A avaliação do cenário eleitoral em Rio Branco é cadastrada com REG/AC 06953/2020 e ocorreu no período de 12 a 13 de fevereiro de 2020, ouvindo 800 pessoas. A margem de erro é de 4,0 pontos e o nível de confiança é de 95%.