Segunda será de tempo quente, abafado e com possibilidade de chuva no Acre

O tempo será quente e abafado nesta segunda-feira (17) no Acre. Clima com chuvas passageiras e pontuais mas em algumas áreas pode chover forte e com trovoadas.

A umidade do ar mínima, na parte da tarde, varia entre 45% e 65%, no leste e no sul do Estado, e entre 50 e 70%, nas demais áreas.

Na região de Rio Branco e municípios próximos (Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre) a temperatura mínima será entre 22º e 24ºC, e a máxima, entre 31 e 33ºC;

Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção norte e variações de noroeste e de nordeste. As informações são do portal O Tempo Aqui, de Davi Friale.