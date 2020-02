Receita paga hoje restituição do lote residual do Imposto de Renda de 2008 a 2019

Foram só dois jogos neste domingo, 16, mas o torcedor não teve do que reclamar. Na terceira rodada do Campeonato Acreano 2020 foram marcados 10 gols.

O representante do Juruá demonstrou que os problemas fora de campo e até a ameaça de uma possível desistência do campeonato por falta de estrutura para atletas e comissão técnica não influenciou em nada o grupo de jovens jogadores do Náuas.

Dentro de campo foi foco total. Prova é que na partida contra o Vasco, o time cruzeirense não tomou conhecido do adversário. Em partida disputada no estádio Florestão, o Cacique do Juruá goleou a equipe cruzmaltina por 5 a 0. Os gols foram marcados por Velomim (2), Mário (2) e Renan. Foi a primeira vitória do Náuas que agora é o vice-líder do grupo B com 3 pontos.

Plácido goleia São Francisco

Já no estádio José Ferreira Lima, o Ferreirão, em Plácido de Castro, a torcida local ficou feliz da vida com a apresentação do Tigre do Abunã que conquistou sua primeira vitória no campeonato.

Diante do São Francisco, a equipe de Plácido de Castro foi superior desde o início. Tanto que logo aos cinco minutos de jogo já abriu o placar em cobrança perfeita de falta de Raul.

Matheus ainda fez o segundo do Tigre no primeiro tempo.

Na segunda etapa, Matheus mais uma vez e Ícaro marcaram para o Plácido de Castro. Davi descontou para o time católico.

Com a vitória, o time de Plácido chega a terceira posição no grupo A atrás de Atlético e Rio Branco.

Já o São Francisco segue sem pontuar e é atualmente é a segunda pior defesa do campeonato, tendo sofrido 15 gols em 3 jogos. Média de 5 a cada jogo. A pior é a do Vasco que conseguiu sofrer 13 gols em duas partidas, média de 6.5 gols por jogo.

Foto: Manoel Façanha