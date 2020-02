Polícia Civil prende dupla suspeita de matar jovem na noite de natal em 2018

Um trabalho de investigação da Polícia Civil por meio dos Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) resultou na prisão de duas pessoas envolvidas no crime de homicídio do jovem Gleison da Conceição Ferreira, morto a tiros na noite do dia 25 de dezembro de 2018 no Pólo Benfica, localizado no Segundo Distrito de Rio Branco.

No dia do crime, segundo a Polícia, Gleison estava em sua residência, quando dois homens entraram na casa portando uma arma de fogo, e o executaram com vários disparos.

Após meses de investigação, a DHPP identificou uma mulher como a mandante do crime e dois suspeitos pela execução dos fatos. O crime foi motivado pelo fato dos criminosos suspeitar que a vítima estava passando informações para outra organização criminosa.

Com provas suficientes para o inquérito, a autoridade policial representou pelas prisões, sendo deferido pelo Poder Judiciário somente a de um executor e da mandante.

Foi cumprido os dois mandados de prisões e a mandante do crime foi presa no bairro Recanto dos Buritis, já o executor no bairro Areal, ambos nos Segundo Distrito de Rio Branco.

A dupla foi encaminhada a Penitenciária Francisco D’Oliveira Conde, onde aguardarão o processo e julgamento.

De acordo acordo com a Polícia Civil, se os suspeitos forem condenados pelos crimes de homicídio e organização criminosa, as penas podem ultrapassar 30 anos de reclusão.