Oficina que estimular a contratação de imigrantes por empresas do Acre

O governo acreano realiza nesta terça-feira, 17, uma oficina, em parceria com a Organização Internacional para Migrações, com o tema oficina “Como contratar migrantes na sua empresa?”.

O termo migrante é todo aquele que migra de seu lugar de origem para outro em busca de melhores condições de vida. Se enquadram no termo os venezuelanos que estão no Acre e saíram de seu país fugindo da pior crise econômica da Venezuela.

Fran Brito, Diretora de Políticas de Direitos Humanos da Secretaria De Assistência Social, Direitos Humanos e Mulheres (SEASDHM) fala da expectativa do evento. “Essa oficina visa inserir no mercado de trabalho esses profissionais de outros países, com qualificação e experiência profissional, que em virtude da crise que seus países sofrem hoje, são obrigados a deixar suas pátrias em busca de sobrevivência. O Brasil tem esse compromisso legal e através de acordos internacionais de dar uma acolhida humanitária”.

Fran diz ainda que o Acre está buscando criar a política estadual de atendimento de migrantes e refugiados. “O Acre tem tido a preocupação em cumprir o seu papel, mas essa situação precisa do envolvimento não só de governo, prefeitura, mas também da sociedade civil e do setor privado. Inserir essas pessoas no mercado de trabalho traz uma autonomia financeira e restabelece a dignidade dessas pessoas, além do que traz benefícios ao setor privado, com a inserção de profissionais com qualificação e habilidades. Isso traz benefícios na economia de um estado como um todo”, afirma.

A oficina é aberta a quem se interessar pelo assunto e tem início às 9 horas na Sede do Centro de Estudos de Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Acre – Rua Benjamin Constant 937, 2º andar, centro de Rio Branco.