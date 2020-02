Novo partido de Bolsonaro quer ao menos mil filiados no Acre

Morreu na manhã deste domingo, 16, aos 82 anos, professor Sansão Ribeiro de Souza, que foi reitor da Universidade Federal do Acre de 1988 a 1992. Sansão é pai da ex-chefe da Casa Civil do Estado do Acre, Marcia Regina, que ficou conhecida como a “Dama de Ferro” na última gestão do Partido dos Trabalhadores. Ao ac24horas, Regina informou que Ribeiro “faleceu por complicações após um Acidente Vascular Cerebral (AVC)”, disse.

A família não informou onde será o velório. O ex-reitor foi professor do Departamento de Economia, sendo indicado ao cargo de reitor, pela primeira vez, pela comunidade universitária em consulta eleitoral que contou com a inscrição de seis chapas. Sua gestão foi notabilizada pela ênfase na interiorização da Ufac, com expansão de cursos para os principais municípios do Estado.

Sansão foi um dos homenageados pela Ufac na comemoração dos 50 anos de história e 40 anos de federalização, ocorrida em 2014. Ele recebeu uma placa comemorativa por fazer parte das personalidades da história da instituição.