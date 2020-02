Mais uma motocicleta usada em assaltos é apreendida pela PM de Cruzeiro do Sul

Uma unidade móvel do Hospital de Amor – Instituto de Prevenção ao Câncer do Hospital de Barretos em Rio Branco – atenderá em Xapuri ano. A ação é resultado de uma parceria firmada com o município para a realização de exames gratuitos de prevenção do câncer de mama e de colo do útero.

O público interessado já pode procurar a Secretaria Municipal de Saúde para obter informações a respeito dos cadastros e agendamentos para participar da ação, assim como a previsão das datas em que o serviço será oferecido, pois ainda não está definido quando o serviço se deslocará ao município.

“Para Xapuri vai ser um ganho muito grande, pois esses exames são relativamente caros e há a dificuldade do deslocamento até Rio Branco para que as mulheres façam esse importante procedimento. Então, acertamos tudo com a coordenação da carreta do Hospital de Amor e estamos agora trabalhando nos cadastros para definirmos as datas dos atendimentos”, informou o secretário municipal de saúde, Wagner Menezes.

O Hospital de Amor funciona sem fins lucrativos e é mantido através de doações, por meio da Fundação Pio XII. Possui unidades espalhadas pelas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Em Rio Branco, o Hospital do Amor – Instituto de Prevenção ao Câncer do Hospital de Barretos – foi inaugurado no fim do ano passado.

A unidade do Acre possui um custo mensal de R$ 350 mil, dos quais R$ 90 mil são arcados pelo governo do Acre. Em todas as suas unidades, o HA consome cerca de R$ 35 milhões mensais, a maior parte oriunda de contribuições. O déficit da instituição é de cerca de R$ 20 milhões por mês.

Em outubro do ano passado, o município de Xapuri realizou o seu primeiro leilão Direito de Viver em prol da instituição, arrecadando o valor de R$ 300 mil. O evento foi uma verdadeira festa de solidariedade, onde os xapurienses ajudaram da maneira que puderam. Na semana anterior, o leilão havia sido realizado em Brasiléia e Epitaciolândia, onde foi levantada a quantia de R$ 350 mil.

Doação de cabelos, obras de arte, joias, artesanatos, cães de raça, eletrodomésticos e uma infinidade de outros itens, além de centenas de cabeças de gado doadas por criadores da região. Quem não pôde fazer uma doação ou arrematar um dos itens leiloados ajudou com a oferta de trabalho nas atividades que foram desenvolvidas durante a programação.

A previsão dos organizadores é de que em 2020 a ação seja estendida para todo o estado.